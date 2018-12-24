Чиновники Югры останутся без подарков

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-24T07:54:58+03:00

Им нельзя принимать презенты даже от друзей

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Не все югорчане в новогодние праздник получат подарки. Так, чиновники всех уровней Ханты-Мансийского округа не могут не только принимать, но и дарить подарки.

Причиной такого «наказания» стал запрет министерство труда и социальной защиты России. Накануне ведомство напомнило о том, что дарить подарки государственным и муниципальным служащим запрещается.

Этот запрет распространяется и на граждан, замещающих государственные и муниципальные должности, работников отдельных предприятий.

Чиновникам в соответствии с положениями антикоррупционного законодательства запрещается не только дарить, но и принимать подарки в связи с выполнением служебных обязанностей.

Исключение из этого составляют лишь подарки, подлежащие сдаче, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

Получение должностными лицами подарков во всех других случаях является нарушением законодательства и влечет ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. В том случае, когда подарок расценивается в качестве взятки, чиновник может быть привлечен к уголовной ответственности.

Поэтому стоит воздержаться от безвозмездного получения подарков, услуг, результатов выполненных работ, имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение любой материальной выгоды должностному лицу запрещено.