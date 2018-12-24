2018-12-24T07:22:37+03:00
Общество

Погода в Югре, 24 декабря: мороз и без осадков

Ночью столбики термометров по восточным районам опускались до минус 50 градусов
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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В понедельник, 24 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе малооблачная погода. Без осадков, местами туман, изморозь. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём -28,-33 ºС, местами -34,-39 ºС.

В Ханты-Мансийске малооблачная погода. Без осадков, изморозь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём -31,-33 ºС.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -34, -42 градусов.

В Нижневартовске ясно и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -36, -42 градусов.

Югорчанам следует следить за актировками. Многие школы округа отменили занятия.

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