Погода в Югре, 24 декабря: мороз и без осадков
В понедельник, 24 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе малооблачная погода. Без осадков, местами туман, изморозь. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём -28,-33 ºС, местами -34,-39 ºС.
В Ханты-Мансийске малооблачная погода. Без осадков, изморозь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём -31,-33 ºС.
В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -34, -42 градусов.
В Нижневартовске ясно и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -36, -42 градусов.
Югорчанам следует следить за актировками. Многие школы округа отменили занятия.