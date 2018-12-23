2018-12-23T17:24:01+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске открылась единственная в России Резиденция Ёлки

В течение двух недель маленьких и взрослых югорчан ждут увлекательные мероприятия
Алена Кульмухаметова
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Жители и гости окружной столицы Югры с 22 декабря по 6 января попали в сказочную атмосферу. Все это — в рамках масштабного проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица 2018/19».

В течение двух недель с 10:00 до 20:00 в КВЦ «Югра-Экспо» маленьких и взрослых югорчан ждут интерактивные зоны, игры, хороводы, мастер-классы в мастерской Деда Мороза, аквагрим, познавательный для детей «Город профессий», а еще много музыкальных выступлений.

Кстати, 4 января — гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус». В программе — мастер-классы от шеф-поваров с дегустацией национальных блюд. Здесь будет и Новогодняя ярмарка с сувенирами, украшениями ручной работы и сладостями. Особую атмосферу создаст 3D-фотозона «Фотопутешествие по Югре». Каждый желающий сможет сфотографироваться с популярными туристическими местами и объектами Югры.

Вход в единственную в России Резиденцию Ёлки бесплатный.

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