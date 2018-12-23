2018-12-23T14:50:52+03:00
Общество

Жителей Нижневартовска насмешили три водителя автогрейдеров

Все они застряли на знаменитой среди автовладельцев улице
Алена Кульмухаметова
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Фото из соцсети ВКонтактеФото из соцсети ВКонтакте
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«Знайте, если в городе некому чистить снег, то все дорожники собрались в одном месте», -смеются вартовчане в паблике «Привет, сей час Нижневартовск» в социальной сети ВКонтакте.

Пост с говорящими фотографиями появился накануне.

«Привет, сей час 10:00. Сами придумайте название этой истории:

Дубль 1. Второй едет спасать первую застрявшую машину. Застрял. Третий едет спасать второго и первого застрял.

Дубль 2. Ту-ду-ду-ду если дороги не чистят и не знаете, где вся техника, то она здесь. Отгадайте где?», пишет вартовчанин.

- Героев Самотлора, 30, - тут же отвечают подписчики группы. Этот адрес хорошо знаком автовладельцам города. Все, кто пытается сократить путь, попадают в западню.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

«А вчера доставали камаз», «а до него 10 дней куковала Шевроле Нива. У нас большая коллекция этих фото», «Как потерять все трактора и заставить весь город ненавидеть дорожников» - не унимаются вартовчане. Они вспомнили все шутки про Ивана Сусанина и от души посмеялись над неудачниками-дорожниками.

Подобную ситуацию жители города наблюдают ежегодно. Болотистая местность не пугает автомобилистов и они застревают.

Грейдеры удалось вызволить. Выяснилось, что они грейдеры принадлежат частной компании, а не САТУ.

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