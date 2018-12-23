2018-12-23T11:48:02+03:00
Общество

Полицейские Нижневартовска перешли на новогоднее несение службы

Даже мусорные контейнеры не останутся без внимания
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жители Нижневратовска проведут новогодние праздники в полной безопасности. С 20 декабря полицейские перешли на усиленный вариант несения службы.

Традиционно помощь стражам порядка окажут сотрудники добровольных народных дружин и частных охранных предприятий. На площади Нефтяников на период проведения праздничных мероприятий установят стационарные металлодетекторы.

Кинологи и специалисты-взрывотехники накануне обследуют здания, где пройдут праздничные мероприятия, и прилегающую к ним территорию. Не останутся без внимания рекламные конструкции, мусорные контейнеры, подозрительный транспорт и другие предметы, в которые могут быть заложены взрывные устройства.

Вместе с полицейскими на усиленный вариант несения службы переходят и пожарные, для которых новогодние каникулы – особенно горячая пора (с 28 декабря в городе вводится особый противопожарный режим).

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