2018-12-23T09:54:25+03:00
Общество

На станции в Сургуте с поезда сняли шесть дебоширов

Продолжить путешествие им пришлось другим способом
Алена Кульмухаметова
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Проводники сразу пяти поездов 21 декабря пожаловались в полицию на буйных пассажиров. На место выехала транспортная полиция.

По информации полиции на транспорте УрФО, первое сообщение поступило в 7 утра от проводника вагона поезда № 11 сообщением «Новый Уренгой - Москва». После прибытия состава на станцию Сургут сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть двух мужчин, которые распивали алкогольные напитки, ходили нетрезвые по вагонам, громко разговаривали и назойливо приставали к гражданам.

Второе сообщение в дежурную часть поступило в 10 утра от проводника поезда № 109 сообщением «Новый Уренгой - Москва». Там пассажирам мешал нетрезвый житель Свердловской области, который следовал в вагоне № 1.

Аналогично вел себя и пассажир поезда из республики Башкортостан сообщением «Казань – Новый Уренгой».

В 7 вечера наряд транспортной полиции потребовался к поезду сообщением «Новый Уренгой – Новосибирск». Житель Омской области ходил по вагону в состоянии алкогольного опьянения, мешал отдыху пассажиров.

Поздней ночью в дежурную часть Сургутского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от проводника поезда сообщением «Оренбург – Новый Уренгой». 38-летний житель Челябинской области также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все дебоширы были доставлены в дежурную часть, где на них составлены административные протоколы.

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