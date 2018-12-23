2018-12-23T07:52:00+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске состоялся детский фестиваль спорта

Взрослым и детям рассказали о тренерском составе, лучших спортсменах и их победах
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта админситрации города Ханты-МансийскФото с сайта админситрации города Ханты-Мансийск
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Жителям Ханты-Мансийска Детский фестиваль спорта помог определиться с выбором. в какую секцию — или даже несколько — отдать ребенка. Взрослым и детям рассказали о тренерском составе, лучших спортсменах и их победах.

Мероприятие состоялось 22 декабря в Центре развития теннисного спорта. Всего в секциях «ЮграМегаСпорт» занимаются более 1300 детей, из них 259 приняли участие в параде.

Каждый год на новогоднем параде воспитанники и тренеры секций демонстрируют то, чего достигли за год. Для родителей юных спортсменов это лишний повод полюбоваться своими талантливыми детьми, ведь почти каждая секция представила свой номер.

Свои выступления продемонстрировали воспитанники секций художественной гимнастики, бокса, семейного дзюдо, самбо, ММА, футбола и фигурного катания, а также коллективы спортивного клуба «Грация спорта», Центра развития танцевального спорта и хореографических искусств «Натали» и женского клуба «Мой сладкий фитнес».

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