2018-12-23T07:01:53+03:00
Общество

Погода в Югре 23 декабря: -42 градуса и ветер

В округе давят морозы
Алена Кульмухаметова
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Фото Богдана КаширинаФото Богдана Каширина
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В воскресенье, 23 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Без осадков, туман, изморозь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, при порывах до 17 метров в секунду. Температура воздуха: -30,-35 ºС, местами -37,-42 ºС, по юго-западным районам -23,-28 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков, изморозь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха: -33,-35 ºС.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -40, -42 градуса.

В Нижневартовске ясная и без осадков погода. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -38, -41 градусов.

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