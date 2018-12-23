Погода в Югре 23 декабря: -42 градуса и ветер

СЕГОДНЯ 07:01 2018-12-23T07:01:53+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Без осадков, туман, изморозь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, при порывах до 17 метров в секунду. Температура воздуха: -30,-35 ºС, местами -37,-42 ºС, по юго-западным районам -23,-28 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков, изморозь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха: -33,-35 ºС.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -40, -42 градуса.

В Нижневартовске ясная и без осадков погода. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -38, -41 градусов.