2018-12-22T14:50:43+03:00
Дом. Семья

В Нефтеюганске открылась предновогодняя ярмарка

Здесь можно купить ёлки и кондитерские изделия
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нефтеюганске открылась предновогодняя ярмаркаВ Нефтеюганске открылась предновогодняя ярмаркаФото: pixabay.com
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В Нефтеюганске на центральной площади Юбилейной сегодня развернулась масштабная ярмарка с декором, игрушками и новогодними украшениями. Как сообщает портал ugra-news, все желающие здесь смогут купить живую или искусственную ёлочку.

Открывшаяся ярмарка будет работать до самого Рождества. Организаторы угощают горожан шашлыком, наливают горячий чай и безалкогольный глинтвейн. Здесь же можно приобрести кондитерские изделия и свежую выпечку.

Окунуться в атмосферу праздника помогут нефтеюганские предприниматели.

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