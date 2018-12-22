В Нефтеюганске открылась предновогодняя ярмарка

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-22T14:50:43+03:00

Здесь можно купить ёлки и кондитерские изделия

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В Нефтеюганске на центральной площади Юбилейной сегодня развернулась масштабная ярмарка с декором, игрушками и новогодними украшениями. Как сообщает портал ugra-news, все желающие здесь смогут купить живую или искусственную ёлочку.

Открывшаяся ярмарка будет работать до самого Рождества. Организаторы угощают горожан шашлыком, наливают горячий чай и безалкогольный глинтвейн. Здесь же можно приобрести кондитерские изделия и свежую выпечку.

Окунуться в атмосферу праздника помогут нефтеюганские предприниматели.