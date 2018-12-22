СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-22T10:19:40+03:00

В Сургуте в страшном ДТП погибла молодая девушка Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В Сургуте устанавливаются причины и обстоятельства страшной аварии, которая произошла вчера, в 15.48 на 13-м километре автодороги «Восточная объездная».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, столкнулись два автомобиля «ГАЗ» и «МАЗ». В результате ДТП пассажир первого автомобиля погибла 21-летняя девушка.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.