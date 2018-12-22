Погода в Югре 22 декабря: холодно и слабая метель

СЕГОДНЯ 06:41 2018-12-22T06:41:26+03:00

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В Югре сегодня, 22 декабря, ночью ожидается облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, в юго-западных районах без осадков. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура -16,-21 ºС, при прояснениях -23,-28 ºС, в северо-восточных районах до -38 ºС.

Днём облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, в северных районах без осадков. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура -14,-19 ºС, местами -20,-25 ºС, в северо-восточных районах до -30 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -17,-19 ºС, днем -14,-16 ºС.