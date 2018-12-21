В Пыть-Яхе экс-директора городского хозяйства судят за растрату 90 миллионов рублей

21 Дек. 15:53 2018-12-21T15:53:03+03:00

Мужчина оплачивал наложенные на него штрафы из казны предприятия

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Бывший директор управления городского хозяйства города Пыть-Ях обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения.

По информации следственного комитета Югры, обвиняемый организовал проведение закупки на право заключения договора по капитальному ремонту оборудования ВОС-4. Достоверно зная о том, что работы по установке водоочистного оборудования и пуску его в эксплуатацию не произведены, директор предприятия подписал документы о выполненных работах, на основании которых на расчетный счет подрядчика были незаконно перечислены денежные средства из городского бюджета и бюджета округа в сумме свыше 89 миллионов рублей.

Таким образом, выделенные на ремонт ВОС-4 бюджетные средства были израсходованы в полном объеме, однако комплекс водоподготовки не был введен в эксплуатацию.

В апреле 2017 года обвиняемый принял решение о проведении части ранее оплаченных работ на сумму 725 000 рублей за счет средств предприятия.

Кроме того, в октябре 2016 года обвиняемый, будучи привлечённым к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, оплатил назначенный ему штраф за счёт средств возглавляемого предприятия.

По уголовному делу следствием были собраны достаточные доказательства, прокурором утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Пыть-Яхский городской суд для рассмотрения по существу.