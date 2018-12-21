В Югре создан координационный совет по развитию туризма

21 Дек. 15:30 2018-12-21T15:30:01+03:00

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Новый орган создан в Югре для развития туризма – координационный совет. В числе его функций– успешное продвижение обозначенных туристических направлений, разработка рекомендаций по созданию условий развития внутреннего и въездного туризма в Югре, определение наиболее эффективных управленческих решений.

- Безусловно, туризм стал важной отраслью экономики, оказывающей мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики и социальной сферы, – сказал первый заместитель главы региона Геннадий Бухтин. – Приоритетными видами туризма в автономном округе являются культурно-познавательный, этнографический, событийный, деловой, спортивный и другие.

Кроме того, совет займется решением вопросов, связанных с безопасностью внутреннего и въездного туризма в Югре, привлечения к такой деятельности коренных малочисленных народов, развитием социального и детского туризма. Совет отличается разноплановостью задач, что позволит системно развивать туризм в автономном округе.

Возглавит новообразованный орган заместитель главы региона Алексей Забозлаев.