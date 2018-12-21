В Сургуте мужчина пожаловался на избиение его полицейскими

21 Дек. 15:02 2018-12-21T15:02:04+03:00

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Следственный комитет Югры разбирается в заявлении, которое написал житель Сургута, обвиняя старжей порядка в превышении должностных полномочий.

Известно, что мужчина приехал в центр помощи семье и детям, где рассматривался вопрос относительно помещения его детей в это социальное учреждение. Мужчина уверяет, что в центре находились стражи порядка, которые во время разговора избили его. Самого мужчину подозревают в избиении собственных детей, а также в оскорблении полицейских.

В ходе проверки следователями будут установлены объективные обстоятельства произошедшего. В настоящее время опрашиваются участники инцидента, очевидцы, изъята и изучается запись с камер видеонаблюдения, проводятся другие проверочные мероприятия.

После проведения полного объема проверочных мероприятий следователями будет принято процессуальное решение.