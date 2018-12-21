В Югре бюджетникам повысят зарплаты на 4 процента

21 Дек. 14:43 2018-12-21T14:43:15+03:00

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Увеличение фондов оплаты труда госучреждений Югры с 1 января 2019 года на 4 процента одобрили члены окружного правительства на заседании в правительстве Югры.

- Увеличение расходов, направляемых на фонд оплаты труда, предлагается для соблюдения дифференцированного подхода в оплате труда работников в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ, а также соблюдения соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности и установления размера зарплаты по низкооплачиваемым категориям работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда, – прокомментировал первый заместитель губернатора автономного округа Геннадий Бухтин.

Документом органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные решения по увеличению фонда оплаты труда, обеспечить достижение средней заработной платы отдельных категорий работников сферы образования и культуры.