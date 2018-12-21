В Урае зажгли главную городскую Ёлку
Накануне, 20 декабря, жители Урая высыпали на главную площадь, где состоялось открытие елки и снежного городка.
Глава муниципалитета Анатолий Иванов поздравил горожан с наступающим 2019 годом.
В празднике приняли участие и главные герои Нового года – Дед Мороз и Снегурочка, а также сказочные персонажи любимого мультфильма «Малыш и Карлсон». Фрекен Бок и фантазер Карлсон не давали скучать никому. Веселыми играми и заводными конкурсами они вовлекли каждого в атмосферу праздника и волшебства. Затем все вместе зажгли новогоднюю красавицу и дали старт традиционным зимним праздникам.
В завершение вечера, под бой курантов, каждый смог загадать свое заветное желание и опустить новогоднюю открытку в почтовый ящик Деда Мороза.