В Урае зажгли главную городскую Ёлку

21 Дек. 13:59 2018-12-21T13:59:10+03:00

В празднике приняли участие и главные герои Нового года – Дед Мороз и Снегурочка

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Накануне, 20 декабря, жители Урая высыпали на главную площадь, где состоялось открытие елки и снежного городка.

Глава муниципалитета Анатолий Иванов поздравил горожан с наступающим 2019 годом.

В празднике приняли участие и главные герои Нового года – Дед Мороз и Снегурочка, а также сказочные персонажи любимого мультфильма «Малыш и Карлсон». Фрекен Бок и фантазер Карлсон не давали скучать никому. Веселыми играми и заводными конкурсами они вовлекли каждого в атмосферу праздника и волшебства. Затем все вместе зажгли новогоднюю красавицу и дали старт традиционным зимним праздникам.

В завершение вечера, под бой курантов, каждый смог загадать свое заветное желание и опустить новогоднюю открытку в почтовый ящик Деда Мороза.