В Нижневартовске осудили бездомного за жестокое убийство товарища по несчастью

21 Дек. 13:26 2018-12-21T13:26:52+03:00

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Двое бездомных не смогли поделить один подъезд многоэтажки в Нижневартовске. Один из них оказался в могиле, другой в тюрьме.

По информации следственного комитета Югры, суд признал виновным 36-летнего мужчину без определенного места жительства в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Страшные события произошли 13 марта 2018 года. Нетрезвый подсудимый спал на лестничной площадке 9 этажа. После того как его разбудил шум, он поднялся на 11 этаж, где увидел ранее незнакомого мужчину без определенного места жительства, который распивал спиртное и курил. Подсудимый сделал незнакомцу замечание, что стало причиной ссоры. В ярости обвиняемый поджег куртку потерпевшего. От полученных ожогов потерпевший скончался на месте преступления. Подсудимый с места преступления скрылся, однако спустя некоторое время он был задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу.

За причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, совершенном с особой жестокостью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.