Ханты-Мансийск приглашает на экстремальную зиму

21 Дек. 11:56 2018-12-21T11:56:30+03:00

Для заездов на снегоходах на территории возле гостиницы «Олимпийская» строится специализированная трасса

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Новогодняя столица приглашает самых отчаянных сторонников закалки и здорового образа жизни на фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима».

По данным организаторов, фестиваль «Экстремальная зима» - главное спортивное событие новогоднего Ханты-Мансийска, которое традиционно соберет лучших спортсменов России для участия в открытых соревнованиях по снегоходному кроссу на кубок Главы города. Скорость, невероятные трюки на снегоходах, огненное шоу — всё это увидят поклонники экстрима.

Специально для экстремальных заездов на снегоходной технике на территории возле гостиницы «Олимпийская» строится специализированная трасса обеспечивающая зрелищность заездов участников соревнований, эффектные трюки и экстремально-агрессивный стиль вождения.

Принять участие в соревнованиях, которые состоятся 5 января 2019 года в 17:00, может любой желающий, имеющий свой собственный снегоход. Участникам необходимо подать заявки на участие в соревнованиях и заблаговременно прибыть на регистрацию.