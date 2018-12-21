Житель Лангепаса задержан за кровавую расправу над пенсионером

21 Дек. 11:34 2018-12-21T11:34:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Жестокое убийство пожилого мужчины совершено 19 декабря в Лангепасе. Преступника задержали накануне полицейские.

По информации следственного комитета Югры, 19 декабря 2018 года в одном из домов по улице Нефтепромышленная города Мегион во время ссоры 54-летний пьяный подозреваемый, зарезал 76-летнего знакомого. От полученных ножевых ран тела и шеи пенсионер скончался на месте преступления.

Чтобы скрыть убийство подозреваемый совершил поджог квартиры и сбежал. Однако оперативники задержали мужчину по горячим следам. По ходатайству следователя СКР и решению суда обвиняемый заключен под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.