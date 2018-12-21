Школьников Нефтеюганска кормили опасной крупой

21 Дек. 11:03 2018-12-21T11:03:48+03:00

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Крупа пшеничная содержала металломагнитные примеси в два раза превышающие установленные нормы. Этой кашей кормили школьников Нефтеюганска.

Выявить опасные крупы удалось во время контрольных мероприятий специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Были произведёны пробы зерна и продуктов его переработки.

Образцы круп, находящихся в обороте МУП «Школьное питание», что находится в городе Нефтеюганск, не соответствуют требованиям нормативной документации по качественным показателям. Так, крупа ячменная крупнее, чем требуют установленные нормативы. Те же претензии к крупе пшеничной. Кроме того, содержание металломагнитной примеси превышено в два раза.

Россельхознадзор предписал уничтожить некачественные крупы. Виновные лица учреждения привлечены к административной ответственности.