Конфликт руководства и тренеров в сфере спорта в Сургуте будет разрешён

21 Дек. 09:52 2018-12-21T09:52:09+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочее совещание с руководителями спортивных федераций Сургута по вопросу развития игровых видов спорта.

В ходе встречи была обсуждена сложившаяся конфликтная ситуация с руководством управления физической культуры и спорта Сургута. Общественность волнует вопрос, будут ли восстановлены уволенные тренеры.

- Ситуация доведена до накала. Есть люди, которые в ней пострадали или были вовлечены в неприглядную историю. Сегодня нужно принимать конкретные решения. Мы будем сопровождать интересы сургутян, права которых в данном случае были нарушены или не учтены. Потенциал для снятия напряженности и урегулирования ситуации есть, – сказала Наталья Комарова.

Губернатор Югры дала соответствующие поручения директору окружного департамента физической культуры и спорта Сергею Артамонову, в том числе рассмотреть возможность трудоустройства начальника управления физической культуры и спорта Сургута Шамиля Лукманова, при его согласии, отсутствии препятствующих факторов и согласно его компетенции, на новом месте работы.