Югорский Робин Гуд оставил детей без новогодних подарков
Две коробки с новогодними подарками, предназначенными для детей, похитил уголовник из Белоярского. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, подарки для детей приготовила одна из энергетических компаний города для детей сотрудников. Однако часть подарков была похищена неизвестным в подъезде одного из многоквартирных домов.
Оперативники задержали мужчину причастного к совершению преступления. Им оказался ранее судимый за кражу и применения насилия в отношении представителя власти 37-летний житель Белоярского района.
Выяснилось, что представители курьерской службы доставили новогодние подарки по месту жительства доверенного лица организации. В момент выгрузки, пять коробок с товаром грузчик оставил в подъезде многоквартирного дома, сам же поднялся в квартиру заказчика. В этот момент подозреваемый направлялся в гости к своей знакомой и, увидев оставленное имущество, похитил его. Две коробки с новогодними подарками он занес в квартиру женщины.
С его слов, таким образом, он хотел поздравить детей знакомых.
Известно, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.
Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Несостоявшемуся Робин Гуду из Югры может грозить до двух лет лишения свободы.