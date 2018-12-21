Югорский Робин Гуд оставил детей без новогодних подарков

21 Дек. 09:32 2018-12-21T09:32:23+03:00

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Две коробки с новогодними подарками, предназначенными для детей, похитил уголовник из Белоярского. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, подарки для детей приготовила одна из энергетических компаний города для детей сотрудников. Однако часть подарков была похищена неизвестным в подъезде одного из многоквартирных домов.

Оперативники задержали мужчину причастного к совершению преступления. Им оказался ранее судимый за кражу и применения насилия в отношении представителя власти 37-летний житель Белоярского района.

Выяснилось, что представители курьерской службы доставили новогодние подарки по месту жительства доверенного лица организации. В момент выгрузки, пять коробок с товаром грузчик оставил в подъезде многоквартирного дома, сам же поднялся в квартиру заказчика. В этот момент подозреваемый направлялся в гости к своей знакомой и, увидев оставленное имущество, похитил его. Две коробки с новогодними подарками он занес в квартиру женщины.

С его слов, таким образом, он хотел поздравить детей знакомых.

Известно, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Несостоявшемуся Робин Гуду из Югры может грозить до двух лет лишения свободы.