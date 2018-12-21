Кредитов на 1 миллион 300 тысяч рублей позволил оформить мошенникам житель Лангепаса

21 Дек. 09:02 2018-12-21T09:02:26+03:00

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Житель Лангепаса был сильно удивлён, когда вместо дохода, он ушёл в минус на миллион рублей. Отдавать долги ему всё же придётся.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 50-летний житель Лангепаса обратился в полицию с сообщением, что неизвестный оформил на него 4 кредита общей суммой 1 300 000 рублей.

Накануне мужчина получил на мобильный телефон смс-сообщение с предложением заработать крупную сумму. Мужчина перешел по ссылке, указанной в сообщении, после чего ему стали поступать звонки с предложениями работы на финансовой бирже. Злоумышленники убедили Лангепасца в реальности заработка путём осуществления ставок. Пострадавший зашел на указанный собеседником сайт, где ввел данные своей банковской карты, а также предоставил злоумышленникам удаленный доступ к своему компьютеру. Таким образом, неизвестные получили возможность управления личным онлайн-кабинетом банковской карты заявителя и оформили на его имя несколько крупных кредитов.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество», устанавливаются все обстоятельства произошедшего.