В Нижневартовске на «Ёлки в городе» собрались 150 молодых активистов

21 Дек. 08:45 2018-12-21T08:45:36+03:00

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Активная молодежь Нижневартовска встретилась на новогоднем мероприятии «Елки в городе». Более 150 человек стали участниками праздника.

Молодых вартовчан встречали аниматоры в костюмах новогодних эльфов и провожали в «Welcome zone», где работали разнообразные тематические площадки. Там гости торжества написали письма сказочному волшебнику в «Сквере Деда Мороза», сделали фотографии в селфи-зеркале, примерив необычные маски, посетили мастер-классы по росписи имбирных пряников, изготовлению елочных игрушек и новогодних открыток. На сценическом пространстве танцоры исполнили румбу и вальс.

- В этом зале собрались самые талантливые и энергичные люди нашего города. Вы – наше будущее! Я уверен, что каждый из вас состоится в том деле, которое он выберет для себя. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья и успехов. Кроме того, передаю поздравления от Губернатора Югры Натальи Комаровой, – поздравил молодежь глава города Василий Тихонов.

Завершилось мероприятие ярким концертом и конкурсной программой. Творческие коллективы города подарили гостям торжества вокальные и танцевальные композиции, Дед Мороз и Снегурочка вручили вартовчанам подарки.