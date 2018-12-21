За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 6 человек

21 Дек. 07:53 2018-12-21T07:53:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Идти по пешеходному переходу, который находился вблизи, юный вартовчанин не захотел и решил перебежать дорогу в неположенном месте. Попытка не удалось, подросток получил травмы.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 15:05 на улице Мира в городе Нижневартовск водитель за рулём «Опель Астра» сбил подростка, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате происшествия девятилетний пешеход получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и 5 – за отказ от медицинского освидетельствования. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.