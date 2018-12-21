Погода в Югре 21 декабря: мороз и сильный ветер

21 Дек. 07:41 2018-12-21T07:41:23+03:00

Метели и снегопады сегодня в Югре Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 декабря, в Хант-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, при усилении ветра метель. Ветер западный 7 - 12 метров в секунду, в отдельных районах порывы 13 - 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10,-15 ºС, местами -19,-24 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11,-13 ºС.

В Сургуте пасмурно и небольшой снегопад. Ветер западный 9-10 метров в секунду, при порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха: -13, -15 метров в секунду.

В Нижневартовске пасмурно и снегопад. Ветер юго-западный, западный 5-11 метров в секунду, при порывах до 16 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -14 градусов.