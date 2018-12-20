В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей

20 Дек. 15:45 2018-12-20T15:49:10+03:00

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Зачем молодому человеку из Радужного понадобилось такое количество парфюмерии, выясняет полиция.

- В Радужном 22-летний мужчина похитил из магазина, расположенного в 7 микрорайоне, парфюмерную продукцию на сумму более 28 тысяч рублей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений, из них: факт сбыта наркотических средств, поджог и 3 кражи. Арестован 1 человек.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировано 52 преступления, раскрыто 41, из них: угон, 12 фактов незаконного оборота наркотических средств и 8 краж, в том числе 4 квартирных.