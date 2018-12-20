В Нижневартовске открылся ледовый городок

20 Дек. 15:20 2018-12-20T15:20:15+03:00

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Территория старой автостанции в Нижневартовске стала точкой притяжения в ближайшие праздничные дни для гостей и жителей города. Помимо традиционной ярмарки, здесь уже можно приобрести ель. Накануне открылся ледовый городок.

Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Центральное место в композиции занял почти трехметровый русский самовар, окутанный сотнями светодиодных лампочек, а по соседству с ним разместились чашка и блюдце со сладостями. Эффектность достигается за счет установленной тут же искусственной елки, периметр территории украшает гирлянда, а вход на ярмарку - фигурные арки.

Не узнать теперь и Комсомольский бульвар. Здесь установили композицию «Подарок», новую искусственную ель. Ощущение невесомости создается за счет светящегося коридора из подвешенных над пешеходной частью гирлянд.

- Какие же молодцы, что делают такую красоту в нашем городе и поднимают настроение и взрослым, и деткам. Спасибо большое за труд. Очень красиво. Смотришь фото, и как в сказке. Класс!», написала в социальной сети Александра.

- В этом году как никогда. Эти два года просто шедевр в городе перед новогодними праздниками. Оказывается, и у нас так умеют! Молодцы, большая благодарность от нашей семьи, - поделилась своим мнением Юлия.

Также в Нижневартовске работают семь муниципальных катков. Они оборудованы пунктами обогрева, включено музыкальное сопровождение. Вход на ледовые площадки со своими коньками бесплатный. Еще шесть хоккейных кортов доступны для всех желающих возле образовательных учреждений (школы №2,5,13, 22, 30, 31).

Вартовчане могут провести досуг на свежем воздухе, катаясь на лыжах на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга». Также работает каток. Со своим инвентарем - вход свободный. Обо всех запланированных мероприятиях можно узнать на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска. Для быстрого поиска информации в поисковой строке можно ввести хэштег #НовыйГод2019.