Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете

20 Дек. 14:53 2018-12-20T14:53:15+03:00

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Полиция Нефтеюганска получила информацию, что местная жительница может хранить наркотики. При проверке информация подтвердилась.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 35-летняя жительница Нефтеюганска была задержана возле одного из домов. В ходе личного досмотра у задержанной был обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета.

Результаты химического исследования показали, что изъятое является синтетическим наркотиком, общей массой более 1 грамма.

Также при проведении обыска в квартире подозреваемой был обнаружен и изъят сверток с аналогичным веществом.

Установлено, что женщина приобрела наркотическое средство через сеть Интернет.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.