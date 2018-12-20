Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Полиция Нефтеюганска получила информацию, что местная жительница может хранить наркотики. При проверке информация подтвердилась.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, 35-летняя жительница Нефтеюганска была задержана возле одного из домов. В ходе личного досмотра у задержанной был обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета.
Результаты химического исследования показали, что изъятое является синтетическим наркотиком, общей массой более 1 грамма.
Также при проведении обыска в квартире подозреваемой был обнаружен и изъят сверток с аналогичным веществом.
Установлено, что женщина приобрела наркотическое средство через сеть Интернет.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.