В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом

20 Дек. 13:49 2018-12-20T13:49:46+03:00

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Директор службы доставки не ожидал, что вора посылки он найдёт среди сових сотрудников. Вернуть изделие не удалось.

В дежурную часть полиции Сургута с заявлением о присвоении товарно-материальных ценностей обратился директор одной из курьерских служб города. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил содержимое одной из посылки. Сумма ущерба составила более 112 тысяч рублей.

Оперативники нашли вора. Им оказался 29-летний кладовщик данной организации.

Выяснилось, что при сортировке он увидел опись одной из посылок, в которой находились ювелирные изделия, незаметно вскрыв коробку, присвоил содержимое. Золотые цепочки подозреваемый сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на приобретение продуктов питания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».