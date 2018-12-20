В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы

20 Дек. 12:52 2018-12-20T12:52:26+03:00

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На переработку опасные отходы нефтяная компания решила не отправлять, а прсото захорошила их в амбарах. Почва под ними была загрязнена.

По информации следственного комитета Югры, сотрудники нефтяной компании в ходе деятельности по добыче нефти в Ханты-Мансийском районе в нарушение правил хранения и технологии переработки в шламовых амбарах были захоронены отходы – «буровой шлам», относящийся к IV классу опасности.

Согласно проведенных анализов проб почвы, отобранных под амбарами Верхне-Шапшинского и Нижне-Шапшинского месторождений, установлено превышение содержания нефтепродуктов, что свидетельствует о загрязнении почвы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, лиц, причастных к его совершению. Следователями устанавливается ущерб окружающей среде, причиненный в результате противоправных действий.