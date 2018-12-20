2018-12-20T12:52:26+03:00
Общество

В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы

Специалисты устанавливают нанесённый природе ущерб
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

На переработку опасные отходы нефтяная компания решила не отправлять, а прсото захорошила их в амбарах. Почва под ними была загрязнена.

По информации следственного комитета Югры, сотрудники нефтяной компании в ходе деятельности по добыче нефти в Ханты-Мансийском районе в нарушение правил хранения и технологии переработки в шламовых амбарах были захоронены отходы – «буровой шлам», относящийся к IV классу опасности.

Согласно проведенных анализов проб почвы, отобранных под амбарами Верхне-Шапшинского и Нижне-Шапшинского месторождений, установлено превышение содержания нефтепродуктов, что свидетельствует о загрязнении почвы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, лиц, причастных к его совершению. Следователями устанавливается ущерб окружающей среде, причиненный в результате противоправных действий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека