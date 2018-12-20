Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске

20 Дек. 12:19 2018-12-20T12:19:36+03:00

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В этнографическом центре коренных малочисленных народов севера «АЙ АС РУВ» состоялся новогодний утренник для детеей и взрослых.

По информации организаторов, гостями мероприятия стали более 150 человек, которые с удовольствием катались на собаках и оленях, угощались теплым чаем из самовара, получали призы за победы в конкурсах, водили хороводы с Дедом морозом и Снегурочкой.

Также в рамках мероприятия состоялся конкурс на лучшую «ЧУМачечую игрушку» для «ЧУМовой» ёлки этнографического центра. Конкурс проводился впервые, самое активное участие в нем приняли 95 жителей города от 4 до 30 лет.

Победителей определяло компетентное жюри, в которое вошли деятели культуры и искусства Нефтеюганска, а также депутат Думы города, директор автономной некоммерческой организации «Центр развития культуры, спорта и туризма «Мастерская перемен» Сергей Андреев.

Члены жюри отметили творческий и необычный подход в создании игрушек. Дипломом Гран-при награждена учащаяся «Детской школы искусств» Екатерина Субботина, смастерившая большого картонного мамонта.