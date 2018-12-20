2018-12-20T11:48:48+03:00
Происшествия

Житель Мегиона с одного удара убил мужчину

Суд приговорил его к исправительным работам
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Нетрезвые разборки привели к трагедии. Всего один удар оказался смертельным для человека. За причинение смерти по неосторожности житель Мегиона должен будет отработать.

По информации следственного комитета Югры, 6 января 2018 года, мегионец, будучи пьян, во время ссоры ударил мужчину, а затем с силой толкнул. Оппонент упал, ударившись головой. От полученной травмы он погиб на месте происшествия. Обвиняемый сам написал явку с повинной.

Приговором Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработка.

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