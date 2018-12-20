В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель

20 Дек. 11:25 2018-12-20T11:25:11+03:00

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Презентация «Сказочного путеводителя по Ханты-Мансийску» состоялась накануне в окружной столице Югры. Одним из объектов необычного издания стал Музей геологии, нефти и газа.

В течение года городская централизованная библиотечная система реализовывала проект «Школа сказочника», в рамках которого юные жители Ханты-Мансийска учились писательскому мастерству у известных авторов, активно изучали родной город – его историю и культуру, уникальные природные богатства.

Ребята придумывали волшебные истории о самых интересных местах города, памятниках и скульптурах.

- Хорошие идеи объединяют людей. И у проекта «Школа сказочника» появилось много друзей, - отметила Елена Капитонова, писатель, библиотекарь, куратор проекта «Школа сказочника» во вступительном слове к путеводителю.