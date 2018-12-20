Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью

20 Дек. 10:12 2018-12-20T10:12:28+03:00

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Срок или принудительные работы грозят жителю Берёзово за незаконное лишение свободы женщины.

По информации следственного комитета Югры, мужчина пригласил в гости свою знакомую, а через некоторое время, когда женщина решила уйти из квартиры, мужчина закрыл дверь на ключ и не выпускал гостью. На просьбы и требования женщины в течение двух часов хозяин квартиры не реагировал. Вызволили пленницу сотрудники полиции, которых ей удалось вызвать на место происшествия по телефону.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.