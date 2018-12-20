Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске

20 Дек. 09:43 2018-12-20T09:43:22+03:00

Он позволит повысить использование промышленных отходов в хозяйственном обороте

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«Яшел Парк Сибирь» - так называется новое предприятие в Нижневартовске. Его специализация — переработка металлосодержащих отходов, производство строительной продукции и материалов из вторичных ресурсов.

По информации правительства ХМАО-Югры, парк позволит значительно повысить использование промышленных отходов в хозяйственном обороте, в планах — уменьшить число неконтролируемых и полигонных захоронений.

- Данное направление — очень перспективное и многофакторное. Я уверена, что со временем деятельность будет расширяться. Например, благодаря привлечению новых резидентов, применяющих наилучшие доступные технологии в сфере обезвреживания и утилизации промышленных отходов, — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Отмечается, что на полную мощность «Яшел Парк Сибирь» заработает во второй половине 2019 года.