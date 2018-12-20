Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
«Яшел Парк Сибирь» - так называется новое предприятие в Нижневартовске. Его специализация — переработка металлосодержащих отходов, производство строительной продукции и материалов из вторичных ресурсов.
По информации правительства ХМАО-Югры, парк позволит значительно повысить использование промышленных отходов в хозяйственном обороте, в планах — уменьшить число неконтролируемых и полигонных захоронений.
- Данное направление — очень перспективное и многофакторное. Я уверена, что со временем деятельность будет расширяться. Например, благодаря привлечению новых резидентов, применяющих наилучшие доступные технологии в сфере обезвреживания и утилизации промышленных отходов, — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.
Отмечается, что на полную мощность «Яшел Парк Сибирь» заработает во второй половине 2019 года.