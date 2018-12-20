В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае

20 Дек. 09:00 2018-12-20T09:00:37+03:00

Почти 100 процентов жителей региона могут получать услуги в удобное время

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Лучшие многофункциональные центры 2018 года определили в Югре. Церемония награждения состоялась в рамках семинара-совещания, посвященного повышению качества предоставления услуг в МФЦ.

Так, в номинации «Лучший универсальный специалист многофункционального центра» победу одержала специалист по работе с заявителями МФЦ Нижневартовска Наталья Герасимова. На втором месте – эксперт территориально обособленного структурного подразделения МФЦ Кондинского района Ирина Бабина. Почетное третье место за собой оставила эксперт отдела приема, обработки и выдачи документов МФЦ Лангепаса Дарья Иванова.

Лучшим МФЦ в категории с количеством действующих окон обслуживания не менее десяти стал многофункциональный центр Урая. «Серебро» отправилось в копилку Нижневартовского центра. На третьем месте – центр Когалыма.

В категории «МФЦ с количеством действующих окон обслуживания менее десяти» победа присуждена многофункциональному центру Лангепаса. Следом за ним расположился многофункциональный центр Покачей. Заслуженная «бронза» досталась МФЦ Нижневартовского района.

Лучшим проектом многофункционального центра признан проект из Лангепаса. Второе место отстоял проект многофункционального центра Покачей. Замкнул тройку лидеров проект МФЦ Нижневартовска.

- На сегодняшний день создание и развитие системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг является одним из успешных проектов как в России, так и в Югре, – подчеркнул директор департамента экономического развития – заместитель губернатора автономного округа Николай Милькис. – Еще несколько лет назад граждане, чтобы получить необходимые справки или документы были вынуждены практически везде простаивать в очередях, обивать пороги различных структур. Благодаря развитию сети МФЦ, у 99,5 процентов жителей региона появилась возможность получать услуги в удобное время в комфортном месте и с внимательным отношением к себе.

Отмечено, что 97,9 процента югорчан, обратившихся в такие центры, оставили положительные отзывы о качестве полученных услуг.