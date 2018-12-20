В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека
В массовом ДТП в Сургуте пострадала шестилетняя девочка. Одна из иномарок собрала «поезд».
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 13:35 на улице Профсоюзов в городе Сургут, водитель за рулём «Хендай Солярис» не выдержал необходимую дистанцию и въехал в остановившийся автомобиль «Хендай Солярис», который толкнул впереди стоящий «Фольксваген Поло».
В результате происшествия, пострадала шестилетняя девочка, пассажир второго автомобиля «Хендай Солярис».
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.
На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.