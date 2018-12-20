Погода в Югре 20 декабря: морозно и сильный ветер
В Ханты-Мансийском автономном округе 20 декабря ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, метель. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду, порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём -13,-18 ºС, по восточным районам -23,-28 ºС, по западным районам -7,-12 ºС.
В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -13,-15 ºС.
В Сургуте переменная облачность, вечером небольшой снег. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -27, -22 градуса.
В Нижневартовске переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха: -26, -27 градусов.