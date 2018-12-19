Сургутянка дважды переводила деньги подруге, которая их не просила

19 Дек. 15:57 2018-12-19T15:57:01+03:00

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Жительница Белого Яра перевела 5 тысяч рублей «подруге», но только через несколько часов поняла, что стала жертвой мошенников. Причем перевод она сделала дважды.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в одной из социальных сетей девушке от знакомой пришло сообщение с просьбой одолжить деньги и номер карты, на которую необходимо было их перевести. Сделав перевод 3 тысяч рублей, потерпевшая получила второе сообщение с просьбой о переводе дополнительной суммы в размере около 2 тысяч. После перечисления суммы ей вновь поступило сообщение.

На этот раз подруга попросила одолжить уже 6 тысяч. Сургутянка решила перезвонить знакомой и уточнить информацию. Выяснилось, что с просьбой девушка не обращалась и страница была взломана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».