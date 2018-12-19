У сургутян появятся электронные карты горожанина

19 Дек. 15:22 2018-12-19T15:22:29+03:00

Ее можно будет приобрести уже со следующей недели

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Сегодня сургутский мэр Вадим Шувалов совместно с представителями местного отделения «Сбербанка», транспортного проекта Mastercard и «Пассажирского автотранспортного предприятия № 2» протестировали работу автоматизированной системы оплаты проезда в городском транспорте.

Сургутяне уже успели оценить недавнее нововведение: оплатить проезд в автобусе теперь можно с помощью банковской карты или смартфона (если на нем установлена программа PayPass).

- Удобно и быстро. Кондуктор прикладывает карту к терминалу и через секунду выдает чек, - комментируют горожане.

- Два года управление информационных технологий и связи совместно с департаментом городского хозяйства администрации пытались реализовать безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Тема для Сургута совсем новая, каждый регион и муниципалитет идут своим путем, — рассказал Вадим Шувалов. — Мы выпустили нормативный акт, узаконивший автоматизированную систему оплаты проезда и выбрали юридическое лицо, которое обеспечит подключение транспортных средств перевозчиков к терминалам. Как мы сейчас убедились, любой житель города, едущий по маршруту с регулируемым тарифом сможет оплатить проезд с помощью наличных средств, банковской карты или карты горожанина».

Использование электронных терминалов дает достоверную информацию о пассажиропотоках

Так называемую карту горожанина можно будет приобрести в отделениях СГМУП РКЦ ЖКХ уже с со следующей недели. Ее стоимость составит 65 рублей. Использовать карту можно как для разовых поездок по 25 рублей, так и для поездок по проездному билету. Цена для взрослого составит 1500 рублей, а для школьника - 750 рублей.

В будущем планируется, что с помощью карты горожанина можно будет производить оплату интернет услуг и ЖКХ, питания в школьной столовой и проходить через турникеты на входе в образовательное учреждение.

Кондуктор прикладывает карту к терминалу и через секунду выдает чек

С введением автоматизированной системы в городском транспорте стало возможным вести более точную статистику по заполняемости автобусных маршрутов, считают в администрации города.

- Использование электронных терминалов дает достоверную информацию о пассажиропотоках, - говорит Шувалов. – Мы будем учитывать все данные. И, если потребуется, оптимизировать маршрутную сеть и менять количество транспорта на том или ином маршруте.