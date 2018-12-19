Осужденные югорских колоний награждены грамотами Русской Православной Церкви

19 Дек. 14:55 2018-12-19T14:55:18+03:00

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Подопечные четырёх колоний Югры взялись за кисти и холст, чтобы принять участие в конкурсе.

По информации пресс-службы УФСИН ХМАО-Югры, конкурс организован в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением», и проводится Синодальным отделом Московской Патриархии по тюремному служению.

Конкурсные работы, выполнены в трех видах изобразительной техники: масло, акварель, графика. Ограничений и рекомендаций в выборе размера нет.

Основная тема для художественных работ в этом году была: «Молодежь: свобода и ответственность». Комиссия, в составе представителей УФСИН и священнослужителей Ханты-Мансийской Митрополии Русской Православной Церкви определила победителя. Им стал осужденный из колонии Сургута Юрий Ларионов с работой «Новая жизнь».

Победителей конкурса, в том числе авторы лучших работ в номинациях, наградят почетными грамотами Ханты-Мансийской и Сургутской епархии Русской Православной Церкви. Лучшие работы отправятся в Москву для участия в Всероссийском финальном этапе конкурса православной живописи осужденных «Явление».