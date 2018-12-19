2018-12-19T14:23:35+03:00
Общество

Погорельцам из Талинки организовали сбор помощи

Без крыши над головой остались 83 человека
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Благотворительный фонд социальной помощи «ДОБРО» открыл счет для сбора безналичных средств пострадавшим при пожаре, который произошел 17 декабря в городском поселении Талинка Октябрьского района.

Напомним, что пожар случился сразу в двух жилых деревянных многоквартирных деревянных домах. В результате, без крыши над головой остались 83 человека, в том числе 31 ребенок. Администрация поселка совместно с общественниками организовала сбор необходимых вещей погорельцам. Принимаются продукты питания длительного хранения, одежда, в том числе детская, медикаменты, предметы личной гигиены.

Контактное лицо для уточнения потребностей погорельцев — начальник отдела по социальным вопросам и связям с общественностью администрации городского поселения Талинка Винникова Оксана Николаевна, телефон: 8-950-535-70-75.

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