Жителя Нижневартовска осудили за убийство собаки

19 Дек. 13:26 2018-12-19T13:26:09+03:00

Мужчина был пьян и агрессивен

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Озлобленный и нетрезвый вартовчанин на глазах у прохожих застрелил собаку. На мужчину написали заявление в полицию.

Накануне нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя за хулиганство, совершенное с применением оружия и жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель.

- Судом установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии посторонних лиц, проявляя бесчеловечность, произвел из оружия выстрел в собаку, что привело к гибели животного, -сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Судом виновному назначено наказание в виде обязательных работ.