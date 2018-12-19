Сургут попал в топ-10 городов России с самыми большими платежами за коммуналку

19 Дек. 12:36 2018-12-19T13:37:14+03:00

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Сургут занял 10 место в рейтинге российских городов по среднему платежу в интернете за коммунальные услуги. Исследование провели аналитики Яндекс.Деньги, изучив расходы россиян в сети на бытовые услуги — ЖКУ, домашний интернет и платное телевидение.

В среднем за раз сургутяне тратят на ЖКУ 2045 рублей. Первое место в топе заняла Казань с оплатой - 3288 рублей, второе — Москва, где за коммуналку отдают - 3209 рублей, третье — Владивосток с суммой 2999 рублей.

В топ-10 городов с самыми большими средними онлайн-платежами за ЖКУ вошли также Геленджик (2696 рублей), Санкт-Петербург (2615 рублей), Тюмень (2309 рублей), Белгород (2249 рублей), Набережные Челны (2247 рублей) и Туапсе (2056 рублей).

В целом по стране средний чек за ЖКУ составляет в сети 2273 рубля. За год он увеличился примерно на 5%. Люди стали больше тратить и на домашний интернет, средний чек за который вырос почти на 10% — до 538 рублей. А вот расходы на платное телевидение заметно уменьшились — примерно на 60%. В этой категории средний чек россиян составляет 1035 рублей.

Сравнивались платежи за январь — октябрь 2018 и 2017 годов. При составлении рейтинга городов по среднему чеку за ЖКУ учитывались платежи пользователей как в адрес управляющих компаний и ТСЖ за все коммунальные услуги, так и в пользу отдельных поставщиков газа, электричества и т.д.