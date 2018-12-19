В Ханты-Мансийске вор у преступницы украл телефон
Гаджет полицейские вернули владелице
Фото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:
Курьёзное преступление раскрыли накануне полицейские Ханты-Мансийска. Вор украл у воровки телефон. Преступника нашли быстро.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в начале декабря 32-летний ранее судимый мужчина похитил сотовый телефон «Honor 7A» стоимостью 14000 рублей, принадлежащий его знакомой, ранее судимой за кражу 20-летней жительнице Ханты-Мансийска.
Похищенным имуществом злоумышленник не успел распорядиться – оно было изъято сотрудниками полиции и возвращено законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание в соответствии со статьей – лишение свободы на срок до 5 лет.