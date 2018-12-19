В Ханты-Мансийске вор у преступницы украл телефон

19 Дек. 12:07 2018-12-19T12:07:46+03:00

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Курьёзное преступление раскрыли накануне полицейские Ханты-Мансийска. Вор украл у воровки телефон. Преступника нашли быстро.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в начале декабря 32-летний ранее судимый мужчина похитил сотовый телефон «Honor 7A» стоимостью 14000 рублей, принадлежащий его знакомой, ранее судимой за кражу 20-летней жительнице Ханты-Мансийска.

Похищенным имуществом злоумышленник не успел распорядиться – оно было изъято сотрудниками полиции и возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание в соответствии со статьей – лишение свободы на срок до 5 лет.