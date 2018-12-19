В Югре внедряют сертификаты на летний отдых и оздоровление детей

19 Дек. 11:53 2018-12-19T11:53:10+03:00

Пока их выпустят 100 штук

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В Ханты-Мансийске прошло расширенное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей автономного округа, которое провел заместитель директора департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин.

В 2019 году Нижневартовск определен пилотной площадкой по внедрению сертификата на летний отдых и оздоровление детей.

- Сертификат летнего отдыха - именной документ, предоставляемый ребенку в возрасте от 6 до 17 лет включительно, проживающему на территории Нижневартовска, подтверждающий право родителей ребенка на оплату летнего отдыха, - пояснили в правительстве ХМАО-Югры.

Предоставление сертификатов летнего отдыха в Нижневартовске будет осуществлять центр развития образования. Поставщиками услуг по организации летнего отдыха на равных условиях выступят негосударственные (немуниципальные) организации, индивидуальные предприниматели, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

В период апробации, с 1 по 24 июля 2019 года, максимальное количество сертификатов летнего отдыха в городе составит 100 штук, номинал сертификата – 7000 рублей.