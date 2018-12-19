2018-12-19T11:53:10+03:00
Общество

В Югре внедряют сертификаты на летний отдых и оздоровление детей

Пока их выпустят 100 штук
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийске прошло расширенное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей автономного округа, которое провел заместитель директора департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин.

В 2019 году Нижневартовск определен пилотной площадкой по внедрению сертификата на летний отдых и оздоровление детей.

- Сертификат летнего отдыха - именной документ, предоставляемый ребенку в возрасте от 6 до 17 лет включительно, проживающему на территории Нижневартовска, подтверждающий право родителей ребенка на оплату летнего отдыха, - пояснили в правительстве ХМАО-Югры.

Предоставление сертификатов летнего отдыха в Нижневартовске будет осуществлять центр развития образования. Поставщиками услуг по организации летнего отдыха на равных условиях выступят негосударственные (немуниципальные) организации, индивидуальные предприниматели, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

В период апробации, с 1 по 24 июля 2019 года, максимальное количество сертификатов летнего отдыха в городе составит 100 штук, номинал сертификата – 7000 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека