В Нижневартовске начали работать ёлочные базары

19 Дек. 11:14 2018-12-19T11:14:21+03:00

Цены на зелёные красавицы с прошлого года не выросли

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Новогодняя ярмарка по продаже елей и деревьев других хвойных пород открылась на территории лесхоза в Нижневартовске. Она продлится до 31 декабря.

Приобрести ёлочку можно в любой день с 9 до 19 часов. По информации Нижневартовского лесхоза, стоимость хвойной красавицы с прошлого года не изменилась. Символ праздника можно купить от 600 рублей.

Заготовить ель можно и самостоятельно. Для этого необходимо приобрести специальный талон. Его стоимость составляет 300 рублей. Договоры заключаются в здании проходной на территории Нижневартовского лесхоза.

Напомним, заготовка новогодних елей в границах города Нижневартовска запрещена. За незаконную вырубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность.