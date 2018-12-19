Пьяный водитель за убийство двух пассажиров отправится в тюрьму на пять лет

19 Дек. 10:39 2018-12-19T10:39:27+03:00

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Полный автомобиль нетрезвых людей, в числе которых водитель, на скорости вылетел с дороги в кювет. Погибли два человека.

Советский районный суд ХМАО-Югры вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Обвиняемый, будучи пьян, сел за руль автомобиля, в котором в качестве пассажиров находились трое его знакомых.

На дороге из города Советский, он не справился с управлением и выехал на встречку после чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров скончались от полученных повреждений, еще один пассажир получил легкие травмы.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда.