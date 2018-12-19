За шутку про бомбу в сумке в аэропорту Сургута пассажир пойдёт под суд

19 Дек. 09:26 2018-12-19T09:26:50+03:00

Шутка про бомбу в сумке оказалась неудачной. Фото с сайта пиксабай

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Ранним утром нетрезвый пассажир, находясь в аэропорту Сургута, решил пошутить. Полицейские юмора не оценили и завели уголовное дело.

По информации УТ УМВД России УрФО, следователи Сургутского линейного отдела полиции на транспорте возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины по заведомо ложному сообщению о якобы существующей угрозе.

В 4 часа утра 17 декабря мужчина находился в международном секторе аэропорта Сургута, где проходил предполетный досмотр. На вопрос сотрудника службы авиационной безопасности о том, что в его сумке, он ответил, что там якобы находится бомба.

Кинологом со служебной собакой сумка была обследована. Бомбы обнаружено не было. Неадекватный пассажир был доставлен в дежурную часть линейного отдела, а затем в медицинское учреждение, где проведенное освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В соответствии с данной статьей ему грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.